تركيا.. مشاركون بفعاليات بأوروبا لن يروّجوا للاستفتاء

قال نائب رئيس الوزراء التركي #نعمان_قورتولموش اليوم الأربعاء إن مسؤولين بالحكومة التركية لا يزالون يشاركون في فعاليات للرعايا الأتراك في أنحاء أوروبا لكنهم لا يروّجون للاستفتاء المقرر في 16 إبريل/نيسان.

وأضاف قورتولموش في حديث للصحفيين إن خلافا مع دول أوروبية بشأن منع وزراء أتراك من مخاطبة تجمعات ساعد الأتراك في أوروبا على فهم أفضل للتعديلات الدستورية التي يقترحها #الاستفتاء.

وتابع قائلا "وقع خطى النازية الجديدة والعنصرية المتطرفة" يسمع في #أوروبا.

ووجه الزعماء الأوروبيون نداءات متكررة للمسؤولين الأتراك بتجنب التشبيهات بالنازية بعد أن ربط الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان حظر ألمانيا عددا من التجمعات بالعصر النازي.