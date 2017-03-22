شاهد لحظات رعب عاشها سياح في "عين لندن"

تسبب الاعتداء الذي أوقع 4 قتلى أمام البرلمان البريطاني إلى احتجاز عدد من السياح في عجلة "عين لندن" لمدة ساعة تقريباً الأربعاء.

وتم لاحقا إخلاء زوار عجلة "عين لندن" البالغ ارتفاعها 135 مترا، بعد الهجوم الذي تعرض فيه شرطي للطعن وأطلقت النار على المهاجم.

وتطل عجلة لندن على المنطقة بأكملها. وقال المسؤولون عن "عين لندن" في تغريدة "في الوقت الحالي نحن نتعامل مع جميع ضيوفنا هنا بحسب الإجراءات الأمنية المعهودة".

وبعد ذلك قالوا في تغريدة أخرى إن السياح "ينزلون الآن من العجلة". وتتألف عجلة "عين لندن" من 32 كابينة بيضاء تسع كل منها 25 شخصا.

وعجلة لندن هو معلم سياحي ضخم أو دولاب هواء تم إنشاؤه في العاصمة البريطانية قبيل مطلع القرن الحادي والعشرين وتعد من معالم لندن السياحية وتقع على ضفاف نهر التايمز ويمكن للشخص ركوبها لمشاهدة معالم مدينة لندن والتمتع بالمناظر الجميلة أثناء دورانها حول محورها.

ويمكن للشخص وهو راكب عجلة لندن العملاقة أن يرى كثيرا من الأشياء حتى مسافة 40 كيلومترا في البحر المتوسط، وأيضا رؤية بعض المعالم البارزة الشهيرة مثل كاتدرائية سنت بول وقصر وستمنستر وقلعة وندسور. ويوجد بهذه العجلة 32 كابينة صغيرة يمكنها أن تحمل 15 ألف زائر يومياً.



وكان قد قتل شخصان، بينهما امرأة، وأصيب شرطي بحادثي دهس وطعن قرب #البرلمان_البريطاني، مساء الأربعاء.

ودهس المنفذ نحو 12 شخصاً، توفي منهم اثنان لاحقاً، على جسر ويستمنستر، وبعد ذلك ترجل من سيارته وطعن شرطياً، بينما كان هناك ضباط من بين جرحى عملية الدهس.

إلا أن وسائل إعلام بريطانية أفادت بوجود مهاجمين على متن السيارة التي نفذت الدهس، وقالت إن الشرطة تبحث عن المهاجم الثاني في الحادث.

لاحقاً أفادت هيئة ميناء لندن أنه تم انتشال امرأة على قيد الحياة من نهر التيمز وبها إصابات خطيرة عقب هجوم البرلمان البريطاني.

وذكر #شهود_عيان وجود #مروحيات_إسعاف خارج مقر البرلمان. وتم إغلاق محطة ويستمنستر للأنفاق بطلب من #الشرطة.

وأعلن نائب رئيس البرلمان تعليق العمل في #مجلس_العموم بعد حادثي الدهس وإطلاق النار. فيما ستعقد رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا #ماي اجتماعاً أمنياً بعد الهجوم.

وقد نشرت الشرطة مزيداً من الضباط في جميع أرجاء لندن. بدورها، شددت #شرطة_نيويورك الأمن عند المصالح البريطانية بعد الهجوم.

ونصحت #الشرطة_البريطانية بتجنب مناطق البرلمان وحتى شارع فيكتوريا، معتبرة أن"حادثة البرلمان عمل إرهابي" حتى يثبت العكس.

وأخلت قوات الأمن محيط البرلمان بسبب سيارة مشبوهة. إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، على تويتر إنه "تم إبلاغي بالموقف في لندن".

إلى ذلك، علق عدة أشخاص، لم يتم تحديد عددهم، داخل المعلم السياحي "عين لندن"، بعد هجوم البرلمان البريطاني.

وأغلقت شرطة لندن كل الطرق المؤدية إلى ويستمنستر والبرلمان. وأفادت مصادر صحفية أن مروحية للشرطة تغادر وعلى متنها منفذ هجوم البرلمان البريطاني.

وقال #الرئيس_الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إنه تم إطلاعه على أنباء الهجوم الذي وقع أمام مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ترمب أثناء دخوله اجتماعاً في غرفة روزفلت في #البيت_الأبيض "أُطلعت على آخر المستجدات في لندن"، مضيفاً "هذه أخبار مهمة".

وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن ترمب اتصل برئيسة وزراء بريطانيا بعد الهجوم، فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تقف مع البريطانيين في هذه المحنة.