طفل من كل 4 سيحرمون من مياه الشرب بحلول 2040

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الأربعاء، أن طفلاً من كل 4 حول العالم سيعيشون في مناطق تعاني من النقص الحاد في #موارد_المياه بحلول عام 2040.

وفي بحث صدر في يوم المياه العالمي، حذرت #يونيسيف من أن ما يقارب من 600 مليون #طفل سيعيشون في مناطق تعاني من نقص شديد في مصادر #المياه_الصالحة_للشرب في غضون عقدين من الزمن، إثر زيادة عدد السكان وتنامي الطلب على المياه وسط #التغيرات_المناخية.

وأفاد التقرير أن أكثر من 36 دولة تعاني حالياً من #شح_في_المياه فيما حجم الطلب يتجاوز حجم المصادر المتجددة المتوفرة.

وأشارت منظمة #الطفولة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة و #الجفاف سيعرض الأطفال إلى خطر الجفاف فيما ستدمر زيادة #هطول_الأمطار و #الفيضانات البنية التحتية للصرف الصحي وتؤدي إلى #انتشار_الأمراض التي تنتقل عبر المياه مثل الكوليرا.

وأضاف التقرير أن أكثر من 800 طفل لم يتجاوز عمرهم 5 سنوات يموتون كل يوم بسبب #الإسهال المرتبط بسوء #الصرف_الصحي والشح في مصادر #المياه_النظيفة.

وأوضح أن #نقص_المياه في أجزاء من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن سببه #الجفاف والنزاعات حيث يواجه نحو 1.4 مليون طفل في هذه المناطق "خطر الموت الوشيك" من #المجاعة.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 9 ملايين شخص في إثيوبيا وحدها سيحرمون من المياه الصالحة للشرب هذا العام.

وقال المدير التنفيذي ليونيسف إن "ملايين الأطفال لا يحصلون على مياه آمنة وهو ما يعرض حياتهم للخطر ويقوض صحتهم ويهدد مستقبلهم".

وأضاف أن الأزمة "ستزداد إلا في حال تحركنا بشكل جماعي الآن".