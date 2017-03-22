ماذا قال شاهد على هجوم البرلمان البريطاني؟

قال شاهد عيان من موقع هجوم #البرلمان_البريطاني إن هناك سيارة رباعية الدفع "تجاوزتني، وبعد إشارة المرور، دهست أول شخص".

وأضاف الشاهد أنه "وبعد عدة أمتار دهست الثاني فالثالث، وكان هناك الكثير من الأشخاص (على جسر #ويستمنستر) قرب البرلمان".

وأوضح الشاهد أنه تم الاتصال بالشرطة والإسعاف "وحاولنا مساعدة من أصيب .. لا أتمنى أن يصاب شخص بحادث كهذا".

ودهس سائق سيارة عدداً من المارة فقتل امرأة وأصاب حوالي 12 شخصاً، ثم طعن شرطياً قرب #مجلس_العموم البريطاني، قبل أن تطلق الشرطة عليه النار، وتنقله مصاباً بمروحية.