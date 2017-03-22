اشتباك تركي-كردي عبر الحدود السورية

أعلن #الجيش_التركي اليوم الأربعاء، أن جندياً تركياً قُتل برصاص قناصة عبر #الحدود_التركية_السورية في منطقة تسيطر عليها فصائل كردية في شمال غرب #سوريا.

وقتل الجندي في إقليم #هاتاي الحدودي التركي. وجاء إطلاق النار بعد يومين من إعلان #وحدات_حماية_الشعب الكردية السورية إن روسيا تقيم قاعدة عسكرية في سوريا على الحدود مع هاتاي وأنها ستساعد في تدريب مقاتليها.

وأضاف الجيش التركي في بيان أنه رد على إطلاق النار بعد مقتل الجندي.

ورداً على القصف التركي، أعلنت #وحدات_حماية_الشعب الكردية إصابة 10 مدنيين في القصف المدفعي التركي لقرى سورية في منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية قرب الحدود مع تركيا.

وقال #ريدور_خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب: "اليوم ومنذ الساعة الثامنة صباحا بدأت المدفعية التركية بقصف القرى الحدودية لمنطقة #عفرين.. وما زالت عملية القصف مستمرة من قبل الجيش التركي".

وقالت #وحدات_الحماية في حديث مع وكالة "رويترز" إن "أي رد من قواتنا على القصف التركي هو دفاع عن النفس".