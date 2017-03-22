نتنياهو: هذا موقف روسيا من الغارات الإسرائيلية بسوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، الثلاثاء، خلال حديث مع المراسلين الذين يرافقونه في رحلته إلى الصين، إن #روسيا لم تغير سياستها بشأن الهجمات الإسرائيلية في سوريا لإحباط شاحنات الأسلحة الموجهة لحزب الله.

جاء تصريح نتنياهو هذا على خلفية تصريحات لمسؤولين في #النظام_السوري، ادعوا أن روسيا أوضحت لإسرائيل في الأيام الأخيرة، أنها لن تسمح لها بمواصلة حرية العمل في الأجواء السورية.

وحسب نتنياهو، فقد أوضح للرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، خلال اجتماعه به في موسكو، قبل أسبوعين، أن #إسرائيل ستواصل مهاجمة قوافل الأسلحة الموجهة لحزب الله، والدليل على ذلك أنه تم شن هجوم كهذا بعد عدة أيام.

وقال نتنياهو: "لدينا سياسة في هذا الموضوع وهي لم تتغير، إذا توفرت الاستخبارات والاستعداد العسكري فإننا نهاجم، وهكذا سنواصل. نحن نحرص على عدم المس بمن لا يجب المس فيه". وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل لا تطلع روسيا على هجماتها قبل تنفيذها، خوفاً على طياري سلاح الجو.

لكن روسيا قامت يوم الجمعة الماضي، في اليوم التالي للهجوم الإسرائيلي في #سوريا، باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو جيري كورن، لمحادثة توضيح في وزارة الخارجية. وقال الروس إن المحادثة مع السفير تناولت الوضع في سوريا.

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والاثنين، قال رئيس النظام السوري بشار #الأسد للصحافيين الروس في دمشق، إنه يعتمد على قيام روسيا بمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ هجمات مشابهة في المستقبل. وقال الأسد إنه "يمكن لروسيا أن تقوم بدور هام في منع المواجهة العسكرية المحتملة بين إسرائيل وسوريا. الدفاع عن حدودنا هو حق وواجب بالنسبة لنا. نحن لا ندير سياستنا وقراراتنا بناء على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين".

وكان الأسد يرد على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور #ليبرمان، الذي حذر من أنه في المرة القادمة سيدمر سلاح الجو الإسرائيلي كل بطارية سورية تطلق الصواريخ على الطائرات الإسرائيلية.