ثالث ضحايا هجوم لندن.. سائح أميركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مقتل أميركي في اعتداء لندن الاربعاء.

وكتب ترمب في تغريدة :"أميركي عظيم هو كيرت كوتشران قتل في هجوم لندن الارهابي. أقدم التعازي لعائلاته وأصدقائه".

وبالتزامن، كشفت وسائل الإعلام البريطانية مساء الخميس عن هوية الضحية الثالث لهجوم #لندن الإرهابي الذي استهدف مبنى #البرلمان والمشاة بالقرب منه، ليتبين أن ثالث الضحايا هو #سائح_أميركي يُدعى " #كورت_كوتشران" وكان قادماً إلى لندن لقضاء إجازته مع زوجته، فقضى هو قتيلا في الحادث بينما تصارع زوجته الجريحة في المستشفى من أجل البقاء.

وقالت مواقع إخبارية محلية في لندن إن الزوجة تعاني من جروح خطيرة وتتلقى العلاج حالياً في إحدى المستشفيات البريطانية، فيما كان الرجل وزوجته قد وصلا إلى لندن لقضاء الإجازة قبل أيام قليلة من وقوع الحادث.

وكتبت شقيقة كوتشران تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "بقلب مثقل بالحزن يتوجب علي أن أمرر إليكم الخبر السيء عن الأخ الجميل، والأب، والزوج، والابن والصديق كورت كوتشران". وأضافت: "إنه لن يتمكن من التغلب على جراحه التي مني بها في هجمات لندن الإرهابية".

وتابعت شقيقة الضحية: "هذا الألم الذي أصاب قلوبنا ونزل على العائلة كالصاروخ.. نحن نفتقدك بأكثر مما يمكن أن تعبر الكلمات.. نحن جميعاً نحبك يا كورت".

وكان 5 أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم، بينهم المنفذ الذي لم تؤكد السلطات المختصة حتى الآن هويته، أما الجرحى فيتراوح عددهم حسب وسائل الإعلام من 29 إلى 40 شخصاً.

ودهس رجل كان يستقل سيارة دفع رباعي على جسر " #ويستمنستر" بطريقة متعمدة وعشوائية #المارة و #السياح، قبل أن يرتطم بالحاجز المقام قرب مبنى البرلمان، وعندها ترجل على قدميه حاملاً بيده السكين بادر طعن أحد رجال الشرطة المتواجدين أمام مبنى البرلمان، قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق النار عليه وترديه قتيلاً.

وتوفي في الحادث على الفور رجل الشرطة الذي تعرض للطعن، كما توفي المهاجم فور إطلاق النار عليه، فيما كان الآخرون يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأظهرت الصور سيدة تقفز من الجسر إلى نهر #التايمز ويسود الاعتقاد أنها من بين الضحايا الذين فارقوا الحياة.