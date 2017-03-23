المرأة التي ألقت بنفسها بالنهر هربا من مهاجم البرلمان

المرأة التي ألقت بنفسها من " #جسر_ويستمنستر" إلى نهر " #التايمز" في #لندن، هربا بعد ظهر أمس الأربعاء ممن رأته يدهس المارة بسيارته، هي #مهندسة_رومانية كانت تقضي مع خطيبها المهندس Andrei Burnaz عطلة في لندن لمناسبة عيد ميلاده الذي يحتفل به يوم غد الجمعة.

كتبوا عنها في وسائل إعلام بريطانية، بينها موقع صحيفة Daily Mail المورد أن اسمها Andreea Cristea وعمرها 29 سنة، وذكروا في ما قرأته "العربية.نت" أن بعض الأشخاص انتشلوها من مياه النهر حين رمت نفسها فيه بعد أن عاينت سقوط قتيلين من المارة دهسا بسيارة المهاجم، ثم نقلوها بحالة حرجة الى مستشفى "سانت توماس" المجاور للجسر المنكوب والبرلمان.

كانت تعبر #الجسر مشيا على رصيفه مع خطيبها، للتوجه إلى حيث London Eye المعروف باسم دولاب الهواء العملاق، بعد ظهر الأربعاء، حين رأت المهاجم ينقض بسيارته على المارة، فدب الرعب فيها، واستشرفت بسرعة أن للمهاجم نوايا إرهابية، ولم تجد حلا إلا بإلقاء نفسها إلى نهر "التايمز" الجاري أسفل الجسر للنجاة من موت رأته حاسما عليها.

ذكروا في الإعلام البريطني والروماني، أنها ربما سقطت من الجسر بخطأ منها ارتكبته، إلا أن فيديو ظهرت فيه وهي تسقط من الجسر الى الماء، وبثته "العربية.نت" اليوم الخميس ضمن موضوع بعنوان "سكين #الإرهاب كانت قريبة 35 خطوة من رئيسة وزراء بريطانيا" يشير إلى أن سقوطها كان عمدا منها للنجاة، خصوصا أن أحد شهود العيان رآها ترمي بنفسها.

قال شاهد العيان: "سمعت أحدهم يصرخ ورائي بأن زوجته ألقت بنفسها إلى النهر للنجاة من الجاني" فيما ذكر متحدث باسم الخارجية الرومانية لقناة Digi 24 TV ببوخارست، أن ما لديه من معلومات "يؤكد أن المهاجم صدمها بسيارته، فألقت بنفسها إلى النهر للنجاة" كما قال.