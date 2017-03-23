بعد ضغط دولي.. تويتر يرصد المحرضين والكارهين

بادر موقع التواصل الاجتماعي #تويتر إلى تعزيز جهوده بعد ضغط السلطات في أوروبا وأميركا لضبط خطاب الكراهية على صفحات تلك المواقع.

واتخذ الموقع، الأربعاء، إجراءات جديدة تتمثل باستحداث #برنامج_خاص يسهم في رصد #التغريدات التي ينشرها مستخدمون يؤيدون العنف السياسي أو الديني بدلاً من الاعتماد على تبليغات #الحكومات أو حتى #المستخدمين كما جرت العادة.

ووفق تقرير الشفافية النصف سنوي الخاص بتويتر، فقد زادت عمليات تعليق حسابات لارتباطها بـ #الإرهاب عام 2016، حيث بلغت 63 ألف حساب شهرياً مقارنة بـ 24 ألفا عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وكشف التقرير لأول مرة عن عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها تويتر لحذف رسائل نشرها صحافيون ومنظمات إخبارية.

وأشارت #الشركة إلى أن عدد الحسابات التي تمت إزالتها بناء على طلبات حكومية كان أقل من 2% من إجمالي عدد الحسابات المتعلقة بالإرهاب التي جرى إيقافها، وقد تمكنت المنصة الجديدة من إيجاد باقي الحسابات من تلقاء نفسها.