توقيف يهودي في إسرائيل لإطلاقه تهديدات معادية للسامية

أعلنت #الشرطة #الإسرائيلية أن شابا يهوديا اعتقل الخميس في إسرائيل للاشتباه بأنه وراء عشرات التهديدات ضد مؤسسات يهودية في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا #السمري في بيان إن المشتبه به "من سكان جنوب #إسرائيل من الوسط اليهودي".

وأشارت الشرطة الى أن المشتبه يبلغ من العمر 19 عاما، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن هويته. بينما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يحمل #الجنسيتين #الأميركية و #الإسرائيلية .

وأكد بيان الشرطة أن "التحقيق بدأ في عدة دول في نفس الوقت الذي تم فيه تلقي عشرات المكالمات الهاتفية التهديدية في الاماكن العامة والفعاليات والمعابد اليهودية والمباني المجتمعية التي سببت الذعر وعطلت فعاليات وانشطة في العددي من المنظمات".

وبحسب الشرطة فان التحقيق جرى بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (اف بي آي) بالإضافة إلى جهات أمنية شرطية من دول أخرى.

ولم تربط السلطات الإسرائيلية مباشرة بين اعتقال الشاب وسلسلة من أكثر من 100 تهديد استهدفت منظمات يهودية في الولايات المتحدة الاميركية منذ بداية العام.

ومن جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي #جلعاد أردان في بيان "نأمل ان يساعد هذا التحقيق على تسليط الضوء على بعض التهديدات مؤخرا ضد المؤسسات اليهودية، والتي سببت قلقا كبيرا لدى كل من المجتمعات اليهودية والحكومة الإسرائيلية".