قصة "بطل" قضى بسكين غدر أمام البرلمان البريطاني

أعلنت الشرطة البريطانية اسم الشرطي الذي قضى بطعنتي سكين غادرتين بعد ظهر الأربعاء أمام مقر البرلمان البريطاني وسط لندن، على يد مهاجم "آسيوي" الملامح، لم تعلن السلطات الأمنية اسمه بعد، على الرغم من أنها قالت مساء أمس إنها رجحت "هويته".

الشرطي الذي قضى متأثراً بجراح أصيب بها في رقبته ورأسه، يدعى كيث بالمر، ويبلغ 48 من العمر، متزوج وله أطفال.

هكذا أنهت طعنات غادرة حياة رجل خدم بلاده 15 سنة في قسم حماية أمن البرلمان البريطاني، وقبلها سنوات في المدفعية الملكية.

الشرطي الشجاع والصديق الرائع

وقد احتفى العديد من المغردين على تويتر بالشرطي "البطل"، كما هللت لبطولته وشجاعته الصحف البريطانية.

كذلك توجه عمدة لندن صديق خان بأحر التعازي إلى عائلته، واصفاً إياه بالرجل الشجاع "الذي قضى وهو يحمي مدينتنا وحصن ديمقراطيتنا من الذين يريدون تدمير طريقة عيشنا".

PC Keith Palmer was killed doing his duty - protecting our city and our democracy from those who want to destroy our way of life. pic.twitter.com/hTI1Qqw6M3 — Mayor of London (@MayorofLondon) March 22, 2017

بدوره غرد النائب المحافظ جيمس كلافرلي، قائلاً "عرفت كيث على مدى 25 يوماً، خدمنا معاً في المدفعية قبل أن يصبح شرطياً، لقد كان رجلاً وصديقاً رائعاً، إنني حزين ومفطور القلب".

I've known Keith for 25 years. We served together in the Royal Artillery before he became a copper. A lovely man, a friend. I'm heartbroken. https://t.co/LgF4rQ7Vmg — James Cleverly MP (@JamesCleverly) March 22, 2017

يذكر أن قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، مارك راولي، أعلن مساء الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان أسفر، إضافة إلى مقتل منفذه برصاص الشرطة، عن 4 قتلى هم شرطي وثلاثة مدنيين، وإصابة 40 شخصاً بجروح. وقال راولي في تصريح أمام مقر شرطة سكوتلانديارد "لا أريد أن أعلّق على هوية المهاجم، ولكننا نرجّح فرضية الإرهاب".