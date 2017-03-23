لافروف يمدح لوبن: ليست "شعبوية" بل "واقعية"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف الخميس أن مرشحة #اليمين #المتطرف للرئاسة الفرنسية #مارين #لوبن ليست " #شعبوية " بل " #واقعية " و " #مناهضة #للعولمة "، في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس.

وصرح لافروف أمام الأكاديمية العسكرية لقيادة أركان #الجيش #الروسي "لا أعتبر (الرئيس الاميركي) دونالد #ترمب أو (زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا) مارين لوبن شخصيتين هامشيتين لأنهما انخرطا بالكامل في عمل الدولتين الأميركية والفرنسي".

وتابع "لا اعتبرهما شعبويين، فكلمة شعبوي تنطوي على معنى سلبي. لكنني أعتبرهما واقعيين أو مناهضين للعولمة".

وتتهم روسيا بالترويج لمرشحين مناهضين لأوروبا خصوصا الشعبويين منهم في استحقاقات القارة العجوز، كما ناسبها تصويت بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ووصول دونالد ترمب الى الرئاسية الأميركية.

وزارت لوبن روسيا عدة مرات وواكبتها تغطية إعلامية مؤيدة من الإعلام الرسمي الروسي.

وهي من السياسيين الأوروبيين الداعين الى التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين أيدوا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2015.

تعليقا على الاتهامات بسعي روسيا إلى التأثير على الانتخابات المقبلة في 2017 في فرنسا والمانيا أعرب لافروف عن "الدهشة الكبرى لقراءة مقالات (بهذا المعنى) منشورة في بلدان الاتحاد الأوروبي".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "هذه المقالات والتقارير مختلقة بالكامل، والأهم من ذلك، أنها غبية وفظة الصياغة".