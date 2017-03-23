هل قتلت روسيا نائبها السابق بالرصاص في أوكرانيا؟

اتهم #الرئيس_الأوكراني، بترو بوروشنكو، #روسيا بالمسؤولية عن قتل نائب روسي سابق في #كييف، الخميس، معتبرا أنه "عمل إرهابي" تقف وراءه موسكو.

وقال بوروشنكو إن "عملية القتل الغادرة" للنائب الروسي السابق #دنيس_فوروننكوف الذي تلقى بحسب قوله تهديدات من الأجهزة الأمنية الروسية، تشكل "عملا إرهابيا تقف وراءه روسيا التي غادرها مكرها لدواع سياسية"، على ما نقل عنه المتحدث الرئاسي سفياتوسلاف تسيغولكو في تعليق على موقع "فيسبوك".

ونفى #الكرملين الاتهامات الأوكرانية بقتل نائب روسي سابق في كييف واعتبرها "سخيفة".

وأعلنت شرطة كييف، الخميس، عبر التلفزيون #مقتل النائب الروسي السابق فوروننكوف اللاجئ في أوكرانيا بالرصاص في وسط العاصمة الأوكرانية، على ما نقلت وكالات إعلامية.

وكان هذا النائب السابق أدلى بشهادة أمام النيابة الأوكرانية ضد الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي أطاحت بحكمه انتفاضة لمؤيدي أوروبا في ساحة الاستقلال في شباط/فبراير 2014.

وأفاد قائد شرطة كييف اندري غريشتشنكو في حديث مع قناة 112 أوكراينا الأوكرانية أنه في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (09.90 بتوقيت غرينتش) "حصل إطلاق للنار أمام فندق بريمير بالاس وقتل شخص (النائب الروسي السابق) وأصيب اثنان نقلا إلى المستشفى".

وأضاف: "تعرفنا إلى هوية القتيل، وهو سياسي روسي ونائب سابق في #الدوما (الغرفة السفلى في البرلمان الروسي). أجل أؤكد أنه دنيس فوروننكوف".

وتابع أن المحققين الذين توجهوا سريعا إلى المكان يرجحون فرضية الاغتيال المدبر.

وأفاد بيان لشرطة كييف أن عناصر التحقيق الأولى اظهرت أن النائب السابق كان خارجا من فندق "برفقة حارسه الشخصي" عندما "فتح مجهول النار".

وفي تشرين الأول/اكتوبر، فر النائب الشيوعي السابق إلى أوكرانيا برفقة زوجته ماريا ماكساكوفا النائبة في الحزب الحاكم في روسيا "روسيا الموحدة" ومغنية الأوبرا.

وخلال كانون الأول/ديسمبر حصل على الجنسية الأوكرانية بعدما أدلى بشهادة ضد يانوكوفيتش الذي أطاحت به انتفاضة مؤيدة لأوروبا في وسط أوكرانيا في شباط/فبراير 2014 ولجأ إلى روسيا.

يذكر أن فوروننكوف مطلوب لدى لجنة تحقيق روسية تتهمه "بالاحتيال" في قضية تعود وقائعها إلى أولى سنوات عقد 2010، فيما يتهمه بالفساد صندوق مكافحة الفساد الذي يديره المعارض الروسي اليكسي نافالني.