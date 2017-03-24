أردوغان لأوروبا:طالما تسمونني دكتاتورا سأصفكم بالنازيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الخميس، أنه سيواصل استخدام تعابير مثل #النازية و #الفاشية للإشارة إلى مسؤولين #أوروبيين طالما يعتبرونه #دكتاتورا ".

وقال أردوغان في مقابلة مساء الخميس مع قناتي "سي ان ان تورك" و"كنال د": "يحق لكم وصف أردوغان بالدكتاتور لكن لا يحق له أن يقول لكم فاشيون أو نازيون؟".

ومضى يقول "طالما يصفون أردوغان بدكتاتور فسأواصل استخدام هذه التعابير للإشارة إليهم".

تأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين #تركيا و #الاتحاد_الأوروبي توترا شديدا في الأسابيع الماضية بعد إلغاء عدد من الدول الأوروبية تجمعات انتخابية مؤيدة لأردوغان، خصوصا في ألمانيا وهولندا.

وندد أردوغان مجددا بإلغاء التجمعات التي تسعى إلى كسب التأييد لمعسكر الـ "نعم" في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 نيسان/ابريل المقبل من أجل توسيع سلطات #الرئيس ، واتهم الأوروبيين بدعم معسكر الـ"لا".

وكان أردوغان اتهم المستشارة الألمانية #أنغيلا #ميركل باللجوء إلى ممارسات "نازية"، ما أثار استنكار #ألمانيا وحمل الرئيس الألماني الجديد فرانك فالتر #شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة".

وتابع أردوغان أنه لا يعتزم التوجه إلى ألمانيا قبل 16 نيسان/ابريل المقبل.

كما أشار خلال المقابلة الخميس إلى إمكان "درس" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل الذي يعد الشريك التجاري الأول لتركيا.

وعند سؤال أردوغان حول "إجراءات جذرية" متعلقة باتفاق الهجرة الموقع قبل عام مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، رد بقوله "سنستعرض كل هذه المسائل مع حكومته، من الألف إلى الياء".