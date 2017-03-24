توجيه تهمة الإرهاب لتونسي حاول دهس مارة في بلجيكا

أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، الجمعة، أن #الرجل الذي أوقف، الخميس، بعدما حاول صدم مارة بسيارته في وسط مدينة #انتورب شمال #بلجيكا، وجهت إليه تهمة "محاولة قتل ذات طابع إرهابي".

وقالت النيابة في بيان، ان قاضي التحقيق وجه إلى "محمد. ر" (39 عاما) التونسي الجنسية تهمة "محاولة قتل ذات طابع إرهابي، ومحاولة إحداث إصابات ذات طابع إرهابي، ومخالفة قانون #الأسلحة"، ووضع قيد الحجز الاحتياطي.

وأوقف الرجل مساء الخميس بعدما "عرض للخطر" حياة مارة عبر قيادته السيارة بسرعة فائقة لكن بدون التسبب بإصابات في شارع مير التجاري في بلجيكا الواقع في وسط مدينة انتورب.

وكان القضاء البلجيكي أعلن في بادئ الأمر أنه من الجنسية الفرنسية، لكن النيابة صوبت هذا الأمر صباح الجمعة، مؤكدة معلومات الشرطة الفرنسية القائلة بأنه تونسي.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس، إنه كان له عنوان في لنس (شمال فرنسا) ولم يكن معروفا حتى الآن في قضايا إرهابية. المخالفات الوحيدة المعروفة تتعلق بارتكاب جنح مثل السرقة والعنف أو تعاطي المخدرات وحمل السلاح".

وقالت النيابة الفيدرالية البلجيكية، الخميس، إنه تم العثور في صندوق سيارته على "أسلحة مختلفة.. أسلحة حادة وبندقية ضغط".

وقال مصدر فرنسي على اطلاع بالتحقيق إنه لم يكن معروفا بوصفه متطرفا، وإن المخالفات التي أدين بها توحي بأنه كان يعاني من مشكلات مع الخمر.