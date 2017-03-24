قراصنة صوماليون يخطفون زورقا لاستخدامه في عملياتهم

قالت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة إن قراصنة صوماليين خطفوا زورقا صغيرا لاستخدامه في مهاجمة السفن الأكبر.



وقال مسؤولون لرويترز إن الطاقم اليمني للزورق، ويضم عشرة أفراد، ألقي على الشاطئ.



وأكد سكان في مدينة إيل شمال الصومال لرويترز أن قراصنة من منطقتهم انطلقوا بحثا عن أهداف محتملة.



وذكر عبد الرحمن محمود قائد الشرطة البحرية في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بالحكم الذاتي "ندرك أن القراصنة خطفوا زورق الصيد لاستخدامه في الاستيلاء على سفينة كبيرة قبالة ساحل المحيط."



وأضاف لرويترز "ألقوا طاقم الزورق الذي يضم عشرة يمنيين وحارسا صوماليا على الشاطئ واختفوا مع القارب والطعام والطباخ وقائد الزورق ومهندس."

