لماذا انتهج داعش أسلوب الدهس في عملياته الإرهابية؟

تزايد اتجاه #المتطرفين لتنفيذ #عمليات #دهس المشاة بالسيارات أو الشاحنات مثل العملية التي نفذها #خالد_مسعود قرب #البرلمان_البريطاني الأربعاء، لأنها رخيصة التكاليف سهلة التنفيذ، ومن الصعب منعها.

القضاء على #الهجمات_الإرهابية بصورة تامة بل حتى التنبؤ بها قد يبدو مستحيلا. هكذا يؤكد خبراء أمنيون بسبب تنوع وسائل الإرهابيين.

وهذا الأسلوب تبناه داعش عبر دعوة الناطق الرسمي باسم التنظيم أبو محمد #العدناني قبل مقتله إلى استخدام كافة الأساليب المتاحة لتنفيذ العمليات، سواء كانت بعبوة أو طلقة أو سكين أو سيارة.

وبالفعل وقعت هجمات عدة بهذا الأسلوب، كان آخرها الهجوم الذي نفذه خالد مسعود أمام البرلمان البريطاني.

قبلها قتل 12 شخصا تحت عجلات شاحنة استخدمها التونسي #أنيس_العمري لمهاجمة المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة #برلين في الـ 19 من ديسمبر الماضي.

قبلها وتحديدا في الـ 28 من نوفمبر الماضي صدم الطالب الأميركي من أصول صومالية #عبد الرزاق_علي مجموعة من المشاة في أوهايو، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

والحادث الأبرز وقع في منتجع #نيس الفرنسي في يوليو عام 2016 عندما قاد التونسي #محمد_لحويج_بوهلال #شاحنة ليدهس العشرات من المحتفلين بالعيد القومي #الفرنسي ما أسفر عن مقتل 86 شخصا.