مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال بالجلزون

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا، وأصاب 3 آخرين بجروح حرجة، بعد أن أطلق النار عليهم عند مدخل #مخيم_الجلزون شرقي مدينة #رام_الله ، وفق ما أكدته وزارة الصحة #الفلسطينية.

وزعم #الجيش_الإسرائيلي أنه #أطلق_النار على السيارة التي تقل الشبان الأربعة بدعوى إلقائهم #زجاجات_حارقة على مستوطنة بيت ايل المجاورة لمخيم الجلزون.

فيما نفى شهود عيان من المخيم ذلك، وقالوا إن برجا عسكريا أطلق النار على السيارة التي تقل الشبان بكثافة، ما أدى لمقتل أحدهم، فيما آخر الآن في حالة موت سريري، واثنان آخران في حالة حرجة.

وتتراوح أعمار من كانوا في السيارة بين ١٧ و٢٠ عاما.