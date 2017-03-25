الأردن: ترمب يرسل مبعوثاً لحضور القمة العربية في عمّان

أعلنت الحكومة الأردنية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب سيرسل مبعوثاً له لحضور اجتماعات #القمة_العربية التي تستضيفها #عمان الأربعاء المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد #المومني على هامش اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية التي انطلقت اليوم.

المومني لفت أيضا إلى أن المبعوث الدولي لسوريا ستيفان #دي_ميستورا سيشارك في أعمال القمة العربية.

وأضاف الوزير، أن دي ميستورا سيشارك في اجتماعات وزراء الخارجية العرب حيث سيقدم شرحا كاملا عما وصلت إليه مفاوضات جنيف والعملية السياسية فيما يتعلق بسوريا، مؤكدا أن دي ميستورا يحظى بدعم وزراء الخارجية العرب بما يحقق السلام والاستقرار في البلاد.

وكشف الوزير عن عدد من أسماء الشخصيات الدولية المشاركة في أعمال القمة، وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ومبعوث للرئيس الروسي ورئيس البرلمان العربي.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد المومني أن هناك إجماعاً من قبل الدول العربية على إدانة #التدخلات_الإيرانية في دول المنطقة.

وحول #الإرهاب، كشف الوزير أنه تم إغلاق 400 ألف حساب على تويتر مرتبطة بتنظيمات إرهابية، مؤكدا على عدم وجود خلافات عربية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بل هناك توافق فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف.

وتابع المومني أن العديد من الدول العربية تساهم بشكل مباشر في محاربة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه لاسيما مصادر التمويل له.