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تركيا تستدعي نائب سفير سويسرا بسبب مظاهرة ضد أردوغان

المصدر: أنقرة - رويترز
اردوغان
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استدعت وزارة الخارجية التركية، نائب سفير سويسرا في أنقرة، السبت، بسبب مظاهرة في العاصمة برن ضد الرئيس رجب طيب #أردوغان.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن 250 شخصا بينهم مؤيدون لحزب #العمال_الكردستاني المحظور نظموا تجمعا في وقت سابق من، السبت، في برن، ودعوا لرفض تعديلات دستورية ستطرح في استفتاء في إبريل/نيسان ستمنح #اردوغان صلاحيات واسعة جديدة.

وقال أردوغان إن التصويت لصالح التعديلات الدستورية سيكون بداية للقطيعة مع أوروبا، على حد تعبيره.

وتصنف تركيا و #الولايات_المتحدة و #الاتحاد_الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وزير الخارجية التركي وزير الخارجية التركي

وتدهورت العلاقة بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة بسبب انتقاد أنقرة لسياسة منع مسيرات ومظاهرات مؤيدة لاردوغان.

ومنعت #هولندا، الأسبوع الماضي دخول وزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو إلى البلاد للمشاركة في مسيرة مؤيدة لاردوغان، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.

واحتجت #ألمانيا على استخدام تركيا لكلمة "النازية" في وصف سياسات تسمح لمعارضي اردوغان بالتظاهر، وتحظر مؤيديه.

كلمات دالّة

#اردوغان, #العمال الكردستاني, #الولايات المتحدة, #الاتحاد الأوروبي, #هولندا, #ألمانيا, #أردوغان

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