تركيا تستدعي نائب سفير سويسرا بسبب مظاهرة ضد أردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية، نائب سفير سويسرا في أنقرة، السبت، بسبب مظاهرة في العاصمة برن ضد الرئيس رجب طيب #أردوغان.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن 250 شخصا بينهم مؤيدون لحزب #العمال_الكردستاني المحظور نظموا تجمعا في وقت سابق من، السبت، في برن، ودعوا لرفض تعديلات دستورية ستطرح في استفتاء في إبريل/نيسان ستمنح #اردوغان صلاحيات واسعة جديدة.

وقال أردوغان إن التصويت لصالح التعديلات الدستورية سيكون بداية للقطيعة مع أوروبا، على حد تعبيره.

وتصنف تركيا و #الولايات_المتحدة و #الاتحاد_الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وتدهورت العلاقة بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة بسبب انتقاد أنقرة لسياسة منع مسيرات ومظاهرات مؤيدة لاردوغان.

ومنعت #هولندا، الأسبوع الماضي دخول وزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو إلى البلاد للمشاركة في مسيرة مؤيدة لاردوغان، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.

واحتجت #ألمانيا على استخدام تركيا لكلمة "النازية" في وصف سياسات تسمح لمعارضي اردوغان بالتظاهر، وتحظر مؤيديه.