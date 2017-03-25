حماس تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال أحد قادتها

أكد #خليل_الحية، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، السبت، أن كتائب عز الدين #القسّام، الجناح المسلّح للحركة، تملك القدرة للرد على اغتيال #مازن_فقهاء، أحد قادتها، بـ"ذات الطريقة والحجم الذي يكافئ الجريمة الكبيرة".

وأضاف الحيّة، في كلمة له خلال تشييع جثمان "فقهاء"، الذي اغتاله مسلحون مجهولون مساء الجمعة: "العقول القسامية المُبدعة، التي صنعت أسطورة مواجهة الأدمغة، قادرة على أن ترد بالمثل وبالطريقة المناسبة التي تكافئ الجرم الكبير".

وقال الحية إن إسرائيل لن تنجح في "تجسيد أو فرض معادلات جديدة مع #المقاومة الفلسطينية". وحمّل، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تبعات اغتياله".

وجرت السبت مراسم تشييع فقهاء بمشاركة آلاف الفلسطينيين بمدينة غزة.

وكانت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في القطاع، قد أعلنت في وقت سابق من مساء الجمعة، عن مقتل "فقهاء"، القيادي في "كتائب القسام"، برصاص مجهولين جنوبي مدينة #غزة.

وفقهاء، الذي تعود أصوله إلى مدينة طوباس، شمالي #الضفة_الغربية، أُبعد إلى غزة بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى بين حركة #حماس و #تل_أبيب عام 2011، تم بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل إطلاق سراح 1047 معتقلا فلسطينيا.