بوتين خلال لقائه لوبان: لن نتدخل في انتخابات فرنسا

التقت مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة للرئاسة الفرنسية #مارين_لوبان ، الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في الكريملن، وكشفت أنه في حال انتخابها رئيسة لفرنسا، فإن أول قراراتها سيكون النظر في رفع العقوبات الأوروبية عن #روسيا.

وسط انتقادات واتهامات لموسكو بتدخلها في #الانتخابات_الفرنسية التقت #مرشحة #اليمين #المتطرف الفرنسي مارين لوبان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في #الكريملن، زيارة أثارت تساؤلات بعد اتهام روسيا بالتدخل في #الانتخابات_الأميركية.

من جهته، أكد بوتين للمرشحة الفرنسية أن روسيا لا نية لها للتدخل في الانتخابات، مشددا على أن موسكو تحتفظ بحق لقاء أي سياسي فرنسي ترغب في الاجتماع به.

وأوضح الكريملن أن الاجتماع يقع ضمن ممارسات موسكو السياسية المعتمدة، فموسكو على اتصال بكافة الأطراف السياسية الفرنسية بمن فيها القيادة.

واجتمعت لوبان أيضا برئيس البرلمان الروسي، ودعت إلى تنمية العلاقات بين البلدين.

وقال إنها تحاول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، مشيرة إلى الثمن الباهظ الذي دفعته فرنسا بسبب التطرف، على حد تعبيرها.

رفع العقوبات الأوروبية على روسيا

وكشفت لوبان أنه في حال انتخابها رئيسة لفرنسا فإن أول قراراتها سيكون للنظر في رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا.

ورجحت أطراف فرنسية أن هدف زيارة لوبان هو إقناع الناخبين الفرنسيين بقدراتها الدبلوماسية الدولية لتكون روسيا ثاني دولة تزورها بعد لبنان رغم أنها تتصدر نتائج استطلاعات الرأي للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.