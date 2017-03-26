هولاند وفيلروي يحذران من خطط لوبان للتخلي عن اليورو

قال الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند ومحافظ #البنك_المركزي فرنسوا فيلروي دو جالو، السبت، إن #التخلي عن #اليورو والعودة إلى #الفرنك سيضر بالقوة الشرائية للبلاد، في تحذيرات ضمنية من توجهات حزب الجبهة الوطنية.

وتظهر #استطلاعات الرأي أن #مارين_لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية المناهض للاتحاد الأوروبي وللهجرة، ستتمكن من تخطي الجولة الأولى من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية التي تجرى في 23 أبريل/نيسان، لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي تجرى في السابع من مايو/أيار أمام إيمانويل ماكرون المرشح المستقل المنتمي للوسط.

والخروج من منطقة اليورو أحد الأهداف الرئيسية لمارين لوبان، وهو مؤشر على موقفها المناهض للمؤسسة الذي يجتذب ناخبين غاضبين من العولمة لكنه يمثل حجر عثرة أمام وصولها للسلطة في بلد تعارض فيه الأغلبية العودة للفرنك.

وقال هولاند للصحافيين في روما على هامش الاحتفال بالذكرى الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي "بعض (المرشحين) يريدون الانسحاب من أوروبا. دعهم يثبتون للشعب الفرنسي أننا سنكون أفضل حالا وحدنا!".

وأضاف في نسخة مكتوبة من تصريحات أصدرها مكتبه "لن يستطيعوا إثبات ذلك، لأن العودة لعملة وطنية ستتسبب في انخفاض قيمتها وخسارة في القوة الشرائية، وإغلاق الحدود سيتسبب في فقد الكثير من الوظائف".

وتظهر استطلاعات متعددة أن الناخبين الفرنسيين، خاصة كبار السن، يريدون بقاء فرنسا في منطقة اليورو بأغلبية كبيرة على الرغم من تشككهم في الاتحاد الأوروبي.

وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "لو فيغارو" أن نحو 72 بالمئة من الناخبين الفرنسيين يعارضون العودة للفرنك، لكن ثمة فجوة واسعة بين عموم الناخبين وأولئك الذين ينوون #التصويت لمرشحة #اليمين_المتطرف، إذ أظهر الاستطلاع أن نحو 67 بالمئة من الناخبين المؤيدين للوبان يؤيدون التخلي عن اليورو.

في الوقت نفسه، حذر رئيس البنك المركزي فانسوا فيلروي دو جالو، وهو أيضا أحد صانعي سياسات المركزي الأوروبي، من خطورة الخروج من منطقة اليورو.

وقال فيلروي في مقابلة نشرت بصحيفة "وست فرانس" السبت "الخروج من منطقة اليورو وتخفيض قيمة عملتنا بنسبة 20 بالمئة يعني أن تكلفة السلع المستوردة ستزيد بنفس القدر".

وأضاف أن العضوية في منطقة اليورو سمحت لفرنسا بالاستفادة من تكاليف اقتراض أقل، ما أدى لتوفير ما بين 30 و60 مليار يورو سنويا، مضيفا أن التخلي عن العملة يعني التخلي عن تلك المبالغ.

ولم يذكر فيلروي ولا هولاند مرشحة الرئاسة لوبان بالاسم لكنها الوحيدة من بين المرشحين البارزين التي تدعو صراحة للخروج من منطقة اليورو.

وقالت لوبان إنها ستسعى لإعادة التفاوض على عضوية #فرنسا في #الاتحاد_الأوروبي بهدف العودة للفرنك وتقليص دور الاتحاد لتعاون فضفاض بين الدول وتطرح نتيجة المحادثات في استفتاء.