الأردن: غياب الحل بقضية فلسطين سبب أغلب نزاعات المنطقة

قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني إن غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية سبب مباشر ورئيسي لكثير من النزاعات في #الشرق_الأوسط.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، في المركز الإعلامي لـ #القمة_العربية بالبحر الميت، إن "الأمة العربية تنشد السلام والاستقرار وتريده، كما أن الأمة العربية ذات مصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بـ #حل_الدولتين، ونأمل أن تكون هناك مصداقية لدى #إسرائيل عندما يتعلق الأمر بدعم السلام وحل الدولتين".

وفيما يتعلق بالملف السوري، دعا المومني أن تلتزم #الأطراف_السورية بالعملية السياسية، وقال" نؤمن أن حل النزاع السوري لا بد أن يكون من خلال #عملية_سياسية ذات مصداقية تلتزم بها جميع الأطراف السورية، حتى يحقن الدم السوري".

وعن زيارة العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى #المملكة، قال المومني إن الأردن يتشرف بزيارته، مشيراً إلى انعقاد مجموعة من الاجتماعات وتوقيع عدد من الاتفاقيات الهامة وعدد من اللقاءات وربما النشاطات المرتبطة بالوفود المصاحبة لخادم الحرمين، وأن الزيارة تأتي لتمتين #العلاقات التي تربط البلدين.

إلى ذلك، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات أولوية على أجندة القمة العربية، موضحاً أن البطالة في المجتمعات العربية تشكل مصدر قلق، ذلك أن 29% من الشباب العربي لا يجدون وظائف، وأن المواطن العربي ما يزال يشعر بعدم الأمان الاقتصادي.

وفيما يتعلق بملف #اللاجئين، قال أبو الغيط إن الدول العربية التي تستضيف اللاجئين تحتاج منا الدعم والمساندة.

وكانت أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري بدأت صباح الأحد في #البحر_الميت تحضيراً للقمة العربية على مستوى قادة العرب الأربعاء المقبل.