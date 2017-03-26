الأردن.. مقتل متسللين وإصابة الثالث

قتلت قوات #حرس_الحدود الأردنية متسللين حاولا اجتياز الحدود من #سوريا إلى #الأردن ، فيما فر ثالث إلى العمق السوري بعدما أصيب، وفق بيان #الجيش_الأردني.

وقال البيان إن قوّات حرس الحدود أحبطت خلال الـ72 ساعة الماضية محاولة تهريب كمية من #المخدرات ، حيث حاول 3 أشخاص اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث الذي لاذ بالفرار باتجاه العمق السوري، وبعد تأمين المنطقة وتفتيشها تم العثور على 49 ألف و900 حبة ترامادول، و200 ألف حبة كبتاغون وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وكانت قوّات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة #مكافحة_المخدرات قد أحبطت محاولة تهريب في وقت سابق ضبطت خلالها 693 كف حشيش و446 ألف حبة كبتاغون و2 كغم هيروين وتحويلها إلى الجهات المختصة.