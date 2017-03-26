العربية على متن "المنتقم" نقطة انطلاق المقاتلات ضد داعش

حاملة الطائرات الأميركية #يو_إس_إس_جورج_بوش الملقبة بالمدينة العائمة، واحدة من أهم القطع العسكرية ضمن #الأسطول الخامس الأميركي. منها انطلقت أولى #الضربات_العسكرية ضد داعش في العراق وسوريا قبل 3 أعوام. الحاملة عادت من جديد إلى مياه الخليج العربي للمشاركة ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة #داعش.

حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جورج دبليو بوش" أو كما تسمى "المنتقم" وفقا للنداء الذي كان مخصصا لجورج بوش أثناء عمله كطيار، هي واحدة من القطع العسكرية التابعة للأسطول الخامس الأميركي المرابط في مياه #الخليج_العربي والبحر المتوسط قبل أن تدخل الخدمة عام 2009.

الحاملة كانت نقطة الانطلاق الأولى للمقاتلات التي شنت غارات ضد تنظيم داعش في #العراق و #سوريا في أغسطس 2014 ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وتشارك البحرية الأميركية بمقاتلاتها بنحو 20 في المئة من الضربات التي تشن على تنظيم داعش، مشاركة بذلك القوات الجوية والتحالف الدولي. وسخرت لتلك الغاية أحدث المقاتلات، من بينها إف 18 سوبر هورنييت واف 18 إف، أكثر من 80 مقاتلة وطائرة تعقب ورصد على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش، إضافة إلى 90 طيارا سيشاركون خلال الأيام القادمة بشن #غارات على مواقع داعش في العراق وسوريا.

5 آلاف بحار على متن هذه #الحاملة_العملاقة أو كما يحلو لهم تسميتها بالمدينة العائمة، تنقسم المهام بينهم، فكل له دور سواء كان عسكريا أو خدماتيا.

تحصل الحاملة على احتياجاتها اللوجيستية من خلال سفينة دعم أخرى تؤمن لها ما يكفيها للبقاء 3 أشهر دون إمدادات، وتقدم يوميا نحو 18 ألف وجبة، وفيها محطة تحلية لمياه البحر تضخ 400 ألف غالون من المياه العذبة، وتعمل الحاملة على الطاقة النووية التي تكفي لتشغيلها لـ 20 عاما دون توقف.