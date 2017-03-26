شاهد.. فيون مرشح الرئاسة الفرنسية يُرشق بالبيض

في موقف أقل ما يقال عنه محرج، تعرض مرشح الرئاسة الفرنسية #فرنسوا_فيون ، السبت #للرشق_بالبيض من قبل #مناهضين له، خلال زيارة قادته إلى بلدية كامبو لو بان جنوب غرب #فرنسا.

وعلق فيون على ذلك قائلاً إنه "تصرف مناهض للديمقراطية، وإنه بقدر ما يحتجون ضده بقدر ما يزداد دعمه من قبل الفرنسيين"، على حد تعبيره.

وواجه فيون نحو 30 محتجاً قاموا برشقه بالبيض والقرع على أوان وهم يهتفون "فيون في السجن" في بلدة كامبو لي بان بجنوب غرب فرنسا.

يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه تراجع فيون وراء مرشح الوسط #إيمانويل_ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبان في استطلاعات الرأي.

وكان ماكرون (39 عاماً) قد أسس حزبه الوسطي العام الماضي. وعمل ماكرون وزيرا للاقتصاد في حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا #هولاند.

وصعد ماكرون إلى المركز الأول في استطلاعات الرأي منذ إحالة فيون للتحقيق بسبب شبهات بأنه أساء استخدام أموال عامة من خلال دفع مئات الآلاف من اليورو لزوجته كمساعدة برلمانية لعمل ربما لم تؤده، وينفي فيون ارتكابه أي مخالفات.

وبعد أقل من أسبوعين من كشف النقاب عن أن فيون حصل على حُلل غالية الثمن كهدايا قالت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية، إنه حصل على ساعتين من رجل أعمال وصانع ساعات بلغ ثمن الأولى 12 ألف يورو والثانية 15 ألف يورو. ونقلت عن أحدهما قوله إنه لم يتم طلب شيء مقابل الهدية.

وتراجع فيون 2.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 17% في استطلاع لمؤسسة "بي في إيه" نُشر السبت، وتوقع حصول ماكرون على 26% خلال الجولة الأولى من الانتخابات بزيادة نقطة مئوية عما كان عليه الحال قبل أسبوع مع حصول لوبان على 25% بتراجع نقطة.

ومازال عدد الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم خلال الجولة الأولى من الانتخابات مرتفعاً وبلغ 40% من الناخبين.