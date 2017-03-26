شيوبله: أردوغان سيدمر اندماج الأتراك في ألمانيا

قال وزير المالية الألماني المخضرم فولفجانج شيوبله إن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الذي اتهم المستشارة أنجيلا ميركل "بانتهاج أساليب نازية" ضد الأتراك في ألمانيا يعيد اندماج هؤلاء الأتراك في ألمانيا سنوات إلى الوراء.

وتشعر برلين بغضب متزايد إزاء اتهام أردوغان لها بشكل متكرر بتطبيق "أساليب نازية" من خلال حظر التجمعات الحاشدة التي تهدف إلى حشد التأييد بين الأتراك في ألمانيا لاستفتاء سيعزز سلطات رئاسته.

وقال شيوبله لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية الأسبوعية "الأسلوب الخطابي لأردوغان أذهلني." مشيرا إلى أن ذلك "سيدمر عمدا في فترة وجيزة الاندماج الذي زاد على مدى سنوات في ألمانيا."

وقال أردوغان في كلمة في اسطنبول يوم الأحد الماضي "ميركل إنك تطبقين الآن أساليب #نازية. ضد أشقائي الذين يعيشون في ألمانيا وضد وزرائي ونوابي الذين يزورون (ألمانيا). هل هذا يتناسب مع أخلاقيات السياسة؟ مهمتك ليس دعم #التنظيمات_الإرهابية ولكن القضاء عليها."

وتعيش في ألمانيا جالية تتألف من نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي. وسيبدأ الناخبون الأتراك في #ألمانيا في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم الاثنين.