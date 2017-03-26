لاس فيغاس.. قتيل بإطلاق نار في حافلة وتوقيف مشتبه به

أوقف شخص، مساء السبت، بعد إطلاق نار في حافلة أسفر عن سقوط قتيل في واحدة من أشهر جادات لاس فيغاس بغرب الولايات المتحدة.

وكتبت شرطة #لاس_ فيغاس على حسابها على "تويتر" أن " #المشتبه_به (...) سلم نفسه للسلطات وأوقف قيد التحقيق".

وفي وقت سابق، كانت #الشرطة أعلنت أنها تحاصر حافلة يتواجد بداخلها #مشتبه_به ، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكتبت الشرطة على #تويتر أن قسماً من جنوب جادة لاس فيغاس مغلق بسبب وجود مشتبه به على متن #حافلة ، مضيفة "الرجاء تجنّب المنطقة".

وأظهرت صور التُقطت من الجو مركبات للشرطة تحيط بحافلة طويلة بيضاء. وكتب شهود على "تويتر" أن الشرطة استخدمت مكبّرات الصوت للتفاوض مع شخص داخل الحافلة.

وقال لاري هادفيلد، المتحدث باسم شرطة لاس فيغاس لصحيفة "يو اس ايه توداي" إن "حادث إطلاق النار وقع داخل الحافلة". وأضاف أن ذلك أدى إلى سقوط "ضحيّتين تم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي" أحدهما.

ولم يتّضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار مرتبطاً بسرقة حصلت في مكان قريب حيث كان هناك ثلاثة #لصوص يرتدون أقنعة على شكل حيوانات دخلوا متجراً للمجوهرات في فندق بيلاجيو.