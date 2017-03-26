مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بملهى في أوهايو

قُتل شخص وأُصيب 14 على الأقل في إطلاق نار بملهى ليلي في مدينة #سينسيناتي بولاية #أوهايو في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بحسب ما أعلنته الشرطة الأميركية.

وذكرت إدارة شرطة #سينسيناتي أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي بينما كان المئات في #ملهى #كاميو الذي قالت إنه تعرض "لمشكلات متعددة" في السابق.

وقالت الكابتن كيمبرلي وليامز في إفادة تلفزيونية: "في هذه المرحلة لم يتضح على وجه التحديد ما هو الدافع وراء إطلاق النار.. نعتقد أن اثنين على الأقل أطلقا النار".

وتابعت: "وقعت فوضى عارمة عندما بدأ إطلاق الرصاص". وقالت وليامز لمحطة "دبليو. سي. بي. أو" إن المشتبه بهما فرا وليس لدى الشرطة أوصاف دقيقة لهما لأسباب يرجع جزء منها إلى تردد شهود في التعاون مع السلطات.

ولم تفصح السلطات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق النار.

من جهته، نقل تلفزيون "دبليو. إل. دبليو. تي" على موقعه على الإنترنت عن بول نيوديغيت، مساعد قائد الشرطة قوله إن 15 شخصا على الأقل تعرضوا لإطلاق النار حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وأن إصابة الكثيرين منهم خطيرة. وأضاف أن المئات كانوا في الملهى الليلي وقت إطلاق النار.

من جانبه، قال الرقيب إريك فرانز لشبكة "إيه. بي. سي" إنه لم يتم اعتقال أي شخص، واصفا "مسرح الجريمة بالواسع والمتشعب"، بعد الوقائع. وحاول العديدون الفرار خلال إطلاق النار وقال إريك فرانز إن الشرطة تستجوب الشهود العديدين على الحادث.