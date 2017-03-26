مقتل قيادي كبير في القاعدة بضربة أميركية في أفغانستان

أعلن #وزير_الدفاع_الأميركي جيمس ماتيس، السبت، في بيان، أن المسؤول الكبير في #تنظيم_القاعدة، #قاري_ياسين قُتل في 19 آذار/مارس بـ #غارة شنتها في #أفغانستان #طائرة_أميركية_بلا_طيار.

يشار إلى أن ياسين، الباكستاني المتحدر من إقليم بلوشستان جنوب غربي #باكستان، متهم بتنفيذ #هجمات عدة، بينها #اعتداء في العام 2008 استهدف فندق ماريوت في #إسلام_آباد، أسفر عن مقتل العشرات، بينهم جنديان أميركيان.

وتُنسب إلى ياسين أيضاً المسؤولية عن هجوم في العام 2009 استهدف حافلة تقل فريق الكريكيت السريلانكي في #لاهور شرق باكستان، أدى إلى مقتل ستة شرطيين باكستانيين ومدنيين اثنين، فضلاً عن إصابة ستة من أفراد فريق الكريكيت.

وقال ماتيس في البيان إن "مقتل قاري ياسين دليل على أن #الإرهابيين الذين يشوهون #الإسلام ويتعمدون #استهداف الأبرياء لا يفرون من وجه #العدالة".

ولفت #البنتاغون إلى أن ياسين قتل في غارة أميركية بولاية باكتيكا الواقعة شرق #أفغانستان.