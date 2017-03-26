5 قتلى في تحطم مروحية عسكرية أوكرانية في شرق البلاد

تحطمت مروحية للجيش الأوكراني الأحد في شرق #أوكرانيا قرب خط الجبهة مع #المناطق_الانفصالية ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا يستقلونها، وفق ما أفاد #الجيش الذي رجح فرضية حادث.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني اولكسندر موتوزيانك لوكالة فرانس برس "قتل خمسة أشخاص جراء هذه المأساة: ثلاثة هم أفراد الطاقم وراكبان".

ووقع الحادث الذي تعرضت له المروحية "ام آي تو" القادرة على نقل عشرة أشخاص، في منطقة #مالينيفكا قرب مدينة #كراماتورسك في شرق البلاد التي تسيطر عليها قوات كييف وغير البعيدة من خط الجبهة، وفق ما أوضحت هيئة الأركان على صفحتها على #فيسبوك.

وأضافت "بحسب رواية أولية، تحطمت المروحية إثر اصطدامها بخط كهربائي". وأشارت إلى أن فريقا أرسل الى المكان "لتوضيح أسباب الكارثة وإجلاء أفراد الطاقم القتلى".