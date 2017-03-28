غوتيريس يدعو أطراف النزاع بسوريا إلى حقن الدماء

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس من مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرق العاصمة عمّان، أطراف النزاع السوري والدول المؤثرة أن تعمل على تحقيق السلام وحقن الدماء.

وقال غوتيريس للصحافيين خلال جولة له في المخيم، إن تبعات الحرب الجارية في سوريا تهدد استقرار المنطقة والعالم أجمع وليس فقط تأثيرها على الشعب السوري، مشيرا إلى أن الحرب تخدم الإرهاب.

ووصف مفاوضات جنيف بأنها تسير ببطء إلا أنها ستجلب السلام لسوريا.

ودعا المسؤول الأممي إلى زيادة وتقديم المساعدات للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، وقال "إنه أصبح من اللازم دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين لاسيما في الأردن ولبنان".

وفيما يتعلق بالقمة العربية الـ28 المنعقدة في البحر الميت، قال إن القمة العربية تمثل فرصة عظيمة لقادة وزعماء العرب لحل المشاكل التي تعصف بالمنطقة برمتها، والوصول إلى تسويات بما يمنع التدخل الخارجي.

واطلع الأمين العام على أوضاع اللاجئين في المخيم والخدمات المقدمة لهم في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الأمور.

وتعد زيارة غوتيريس لمخيم الزعتري الأولى له كأمين عام للأمم المتحدة، والعاشرة بصفة عامة، حيث سبق أن زار هذا المخيم تسع مرات عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين.

ووصل أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الاثنين، إلى الأردن، ويشارك غوتيريس في أعمال القمة العرية التي تعقد في منطقة البحر الميت يوم غد الأربعاء.