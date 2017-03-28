فيديو.. هجوم على مركز إسلامي أميركي

أعلنت شرطة #كولورادو أنها اعتقلت رجلا يشتبه بأنه ألقى نسخة من الكتاب المقدس داخل مسجد بعد أن حطم نوافذ وبابا زجاجيا بالمركز الإسلامي الذي يضم #المسجد، وقلب قطع الأثاث داخل المبنى.

وذكرت إدارة شرطة فورت كولينز في بيان الاثنين، أنها احتجزت جوزيف جياكوينتو (35 عاما) ووجهت إليه تهمة ارتكاب أفعال إجرامية والتعدي على ممتلكات وارتكاب #جريمة بدافع التحامل في مركز #فورت_كولينز الإسلامي يوم الأحد.

وقال جون هوتو قائد الشرطة إن الواقعة تركت "أثرا قويا جدا" بين مسلمي المدينة.

وأضاف هوتو في بيان: "لن نتهاون مع أفعال #الكراهية في مجتمعنا، وأتمنى أن يبعث هذا الاعتقال برسالة قوية وواضحة".

وأضاف: "صحيح أنه يمكن إصلاح المبنى، لكن هذه الواقعة أحدثت جرحا غائرا لن يندمل بسهولة".

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلا يركل بابا خارجيا في المركز نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وذكرت الشرطة أنه قلب المقاعد وكسر نوافذ، وألقى نسخة من الكتاب المقدس داخل المبنى.

ودعا #مجلس_العلاقات_الأميركية_الإسلامية ومقره واشنطن إلى تحقيق اتحادي في الواقعة باعتبارها جريمة كراهية.

وأفاد متحدث باسم المجلس في بيان أنه "نظرا لاستخدام نسخة من #الكتاب_المقدس في الاعتداء، فإننا نحث الولاية وسلطات إنفاذ القانون الاتحادية على التحقيق في احتمال وجود دافع التحامل وراء هذا الهجوم على دار للعبادة".