هل سيوقف الرئيس الإندونيسي العمل بعقوبة الإعدام؟

أبدى #الرئيس_الإندونيسي جوكو ويدودو استعداده لوقف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد في حال حصل على دعم الشعب، وذلك بعد انتقادات دولية لتنفيذ موجة من الإعدامات.

وأعلن ويدودو حربا على المخدرات عقب توليه السلطة في 2014 ورفض جميع طلبات العفو عن المدانين بجرائم المخدرات المحكوم عليهم بالإعدام، منهياً وقفا لتنفيذ تلك العقوبة استمر أربع سنوات.

إلا أنه خفف من موقفه في الأشهر الأخيرة.

وصرح في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يفكر في وقف عقوبة الإعدام، قال ويدودو "لم لا؟ ولكن يجب أن أسأل الناس أولا".

وأضاف "إذا وافق الشعب وقالوا نعم، فسأبدأ بالاستعداد لذلك".

وقد يكون وقف تنفيذ #عقوبة_الإعدام الخطوة الأولى في اتجاه إلغاء هذه العقوبة وهي الخطوة التي تحتاج إلى موافقة في #البرلمان الذي يناقش القضية منذ العام الماضي.

إلا أن ويدودو قال إنه سيكون من الصعب الحصول على تأييد البرلمان دون وجود دعم شعبي واضح في البلد المحافظ الذي يدين غالبية سكانه بالإسلام والذي يشعر الناخبون فيه بقلق بالغ من ارتفاع معدلات الإدمان.

وأشار إلى استطلاع جرى في 2015 أجرته وكالة استطلاعات خاصة خلص إلى أن 85% من الإندونيسيين يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات.

ومنذ تولي #ويدودو الحكم نفذت بلاده حكم الإعدام في 18 شخصا من بينهم 15 أجنبيا بتهم #تهريب_المخدرات.

وشمل ذلك مجموعة من ثمانية أشخاص - اثنان من #أستراليا، وبرازيلي وإندونيسي وأربعة نيجيريين، أعدموا في ليلة واحدة في نيسان/أبريل 2015 في سجن جزيرة نوساكامبانغان.

وناشدت جماعات حقوقية دولية ومحلية #إندونيسيا لوقف تطبيق عقوبة الإعدام وقالت إن حدوث أخطاء قضائية أمر حتمي في نظام قضائي يشوبه الفساد.