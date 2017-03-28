واشنطن: ولّى زمن تقريع إسرائيل

أكدت السفيرة الأميركية لدى #الأمم_المتحدة، نيكي هالي، الاثنين، أمام أكبر لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة أن زمن "تقريع" الدولة العبرية "ولّى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب شن في كانون الأول/ديسمبر هجوماً حاداً على سلفه باراك #أوباما بسبب عدم استخدام الإدارة الديمقراطية في آخر أيامها حق النقض في #مجلس_الأمن الدولي لمنع صدور القرار 2234 الذي دان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت تلك المرة الأولى منذ 1979 التي امتنعت فيها واشنطن عن التصويت ولم تستخدم الفيتو لمنع صدور قرار يدين الدولة العبرية.

والاثنين، قالت هالي أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية #أيباك، أكبر لوبي داعم للدولة العبرية في #الولايات_المتحدة، إن هذا القرار الذي صدر في نهاية العام المنصرم كان بمثابة "ركلة في البطن" شعرت بها الولايات المتحدة.

وأضافت على وقع تصفيق الحضور "كل ما يمكنني قوله لكم هو أن الجميع في الأمم المتحدة يخافون من الحديث معي عن القرار 2234".

وتابعت "أريدكم أن تعرفوا أن هذا الأمر حصل طبعاً، ولكنه لن يتكرر"، مشددة على أن "زمن تقريع إسرائيل ولّى".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو الذي يشارك سنويا في مؤتمر أيباك بمداخلة عبر الفيديو أن #إسرائيل "ليس لديها صديق أعز من #أميركا ، وأميركا ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل".

وأضاف "أنتظر بفارغ الصبر الترحيب بحرارة خصوصاً في القدس" بالسفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، المحامي اليهودي المؤيد للاستيطان، وأيضا لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.