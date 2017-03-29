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انطلاق منتدى التعاون من أجل الأمن في أبوظبي

المصدر: العربية نت
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انطلقت فعاليات منتدى #التعاون_من_أجل_الأمن الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية #أبوظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وزراء داخلية وعدل وقادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة #التهديدات التي تواجه دول #العالم اليوم والتي أصبحت أكثر سرعة وتنقلا وقوة وترابطا وامتدادا، وهو ما يستنزف موارد #الشرطة.

واتفق المشاركون على أن المشهد اليوم أصبح أكثر تعقيدا للتهديدات #الإرهابية و #الإجرامية وهو ما ينتج عنه تحديات كبيرة فيما يتعلق بإنفاذ القانون.

وزير الداخلية الإماراتي الشيخ #سيف_بن_زايد_آل_نهيان أكد على ضرورة التعاون الحقيقي والفعال للخروج بنماذج مبتكرة للمنظومات الأمنية مبنية على دراسات معمقة ومستمرة لمواكبة هذه التغييرات والحفاظ على أمن المجتمعات من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة.

كلمات دالّة

#أبوظبي, #التهديدات, #العالم, #الشرطة, #الإرهابية, #الإجرامية, #سيف بن زايد آل نهيان, #التعاون من أجل الأمن

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