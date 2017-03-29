انطلاق منتدى التعاون من أجل الأمن في أبوظبي

انطلقت فعاليات منتدى #التعاون_من_أجل_الأمن الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية #أبوظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وزراء داخلية وعدل وقادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة #التهديدات التي تواجه دول #العالم اليوم والتي أصبحت أكثر سرعة وتنقلا وقوة وترابطا وامتدادا، وهو ما يستنزف موارد #الشرطة.

واتفق المشاركون على أن المشهد اليوم أصبح أكثر تعقيدا للتهديدات #الإرهابية و #الإجرامية وهو ما ينتج عنه تحديات كبيرة فيما يتعلق بإنفاذ القانون.

وزير الداخلية الإماراتي الشيخ #سيف_بن_زايد_آل_نهيان أكد على ضرورة التعاون الحقيقي والفعال للخروج بنماذج مبتكرة للمنظومات الأمنية مبنية على دراسات معمقة ومستمرة لمواكبة هذه التغييرات والحفاظ على أمن المجتمعات من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة.