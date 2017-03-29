القدس.. مقتل فلسطينية برصاص الشرطة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، #مقتل امرأة فلسطينية برصاص الشرطة عند مدخل #باب_العامود في #القدس_الشرقية المحتلة إثر محاولتها طعن عناصر منها.

وقالت الشرطة إن "امرأة عربية قدمت من داخل البلدة القديمة وخرجت من الباب واتجهت نحو موقع قوات الشرطة وحرس الحدود"، مضيفة أنه بعدما اقتربت منهم "أخرجت سكينا وحاولت طعنهم". وتابعت أن عناصر الشرطة "كانوا على أهبة الاستعداد، وكان ردهم سريعا، وتم تحييد المرأة (قتلها)".

ومن جهتها، أعلنت #وزارة_الصحة_الفلسطينية عن "استشهاد مواطنة لم تعرف هويتها بعد عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليها بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة".

وأظهر فيديو انتشر على مواقع الصحافيين صورة لامرأة متوسطة العمر ترتدي الأسود وتغطي رأسها ملقاة أرضاً وبجانبها قنينة ماء وحولها عدد من جنود حرس الإسرائيلي موجهين فوهات بنادقهم وهم في حالة استنفار.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015، تشهد #الأراضي_الفلسطينية و #القدس وإسرائيل أعمال عنف أسفرت عن مقتل 258 فلسطينيا و40 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردني واريتري وسوداني، بحسب تعداد صحافي.

ومعظم الفلسطينيين الذين قتلوا، هاجموا أو حاولوا تنفيذ هجمات على إسرائيليين بواسطة السلاح الأبيض، وفق المصادر الإسرائيلية. وتراجعت وتيرة العنف في الأشهر الأخيرة.