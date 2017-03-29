الجبير: الرياض تستضيف القمة العربية المقبلة

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير مساء الأربعاء أن السعودية وافقت على استضافة أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها الـ29 بناء على طلب دولة #الإمارات العربية المتحدة.

قال زعماء العرب اليوم الأربعاء في نهاية القمة العربية التي استمرت يوما في #الأردن إنهم على استعداد لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل، مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.

وجاء في بيان تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن الدول العربية ستدعم #محادثات_السلام_الفلسطينية_الإسرائيلية لإنهاء عقود من الصراع إذا ضمنت قيام دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

ودعا أبوالغيط الدول لعدم نقل سفاراتها إلى #القدس.

وأكد #العاهل_الأردني الملك عبدالله الثاني، نجاح القمة العربية في دورتها الـ28 على مستوى قادة العرب المنعقدة في البحر الميت.

وقال الملك في ختام القمة العربية "نشكر قادة العرب على إنجاح القمة العربية رغم الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية.

وأضاف ملك الأردن أن القادة العرب ناقشوا جميع القضايا في القمة العربية بمنتهى الشفافية، مجدداً التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك على النحو الذي يمكن من تجاوز التحديات وخدمة قضايا الأمة العربية.

وعبر الملك عن شكره للقادة العرب عن مشاركتهم في أعمال القمة العربية، معلناً انتهاء الجلسة الختامية للقمة.