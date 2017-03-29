توجيه الاتهام رسميا لزوجة فيون مرشح اليمين لرئاسة فرنسا

وجّه #القضاء_الفرنسي إلى #بينيلوب_فيون ، زوجة #مرشح_اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية #فرنسوا_فيون ، مساء الثلاثاء، الاتهام في قضية وظائف وهمية شغلتها ولا سيما في الجمعية الوطنية، كما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن #قضاة_التحقيق وجهوا إلى فيون تهم "التآمر وإخفاء اختلاس أموال عامة" و"التآمر وإخفاء استغلال مملكات عامة" و"إخفاء #احتيال خطير"، لتصبح ثالث شخص يوجه إليه #الاتهام في هذه #القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية الوطنية مارك جولو.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه قبل أيام، التهمة إلى مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية #فرنسوا_فيون باختلاس #أموال_عامة في إطار التحقيق في شبهات بوظائف وهمية استفادت منها زوجته وولداه كما قال محاميه انتونان ليفي.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق فإن فيون، البريطانية المتحدرة من مقاطعة ويلز والبالغة حاليا 61 عاما، خضعت لاستجواب من قبل قضاة التحقيق استمر ساعات عديدة.

ورفض المصدر الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد نشر صحيفة "لوكانار انشينيه" في 25 كانون الثاني/يناير معلومات عن توظيف فيون زوجته مساعدة برلمانية له عندما كان نائبا في وظيفة تقاضت مقابلها 500 ألف يورو بين عامي 1998 و2007.

وقانونا، لا يعتبر ذلك غير مشروع، لأن العديد من البرلمانيين الفرنسيين يوظفون أقارب لهم. لكن الاشتباه بتوظيف وهمي، وحجم المبالغ التي تقاضتها من الأموال العامة (680 ألف يورو) فتحا باب التحقيقات على مصراعيها.