ماي توقع بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقّعت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي الرسالة الرسمية التي ستسلمها #لندن إلى #بروكسل الأربعاء لإطلاق #مفاوضات #خروج_بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أظهرت صورة وزعها داونينغ ستريت مساء الثلاثاء.

وفي هذه الصورة الرسمية التي نشرتها رئاسة الوزراء في الساعة 21,00 ت غ، تظهر ماي وهي توقع رسالة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي سيتم تسليمها عصر الأربعاء إلى رئيس المجلس الأوروبي #دونالد_توسك في بروكسل.

وتبدو رئيسة الوزراء في الصورة وهي جالسة أمام طاولة وقعت عليها الوثيقة وبدت خلفها مدفأة تعلوها صورة لرئيس الوزراء الأسبق روبرت والبول.

وأرفق داونينغ ستريت هذه الصورة بمقتطفات من الخطاب الذي ستلقيه رئيسة الوزراء أمام البرلمان ظهر الأربعاء عندما ستعلن تفعيل #البريكست رسميا.

وستقول ماي بحسب هذه المقتطفات "عندما سأجلس إلى مائدة المفاوضات خلال الأشهر المقبلة سأمثل كل الناس في المملكة المتحدة، الشباب والعجزة، الأغنياء والفقراء... (..) وأجل، المواطنين الأوروبيين الذين اتخذوا من هذا البلد منزلا لهم".

وستضيف "إزاء الفرص التي ستتاح أمامنا خلال هذه الرحلة التي ستدخل الذاكرة، يمكن بل يجب على قيمنا المشتركة ومصالحنا وطموحاتنا أن تجمعنا"، مؤكدة أنها تريد أن تكون بريطانيا بلدا "آمنا لأطفالنا وأحفادنا".

وستقول أيضا "نريد جميعا أن نعيش في بريطانيا، وأن تكون عالمية حقا وتخرج وتبني علاقات مع أصدقائها القدامى وحلفائها الجدد حول العالم".

وبهذا التوقيع تكون بريطانيا قد أطلقت رسميا مفاوضات يتوقع أن تستمر عامين لإنهاء عضويتها المستمرة منذ 44 عاماً في #الاتحاد_الأوروبي .