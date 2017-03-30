أنقرة: اعتقال أميركا لمصرفي تركي بارز "إجراء سياسي"

قال وزير العدل التركي #بكر_بوزداج اليوم الخميس إن اعتقال #الولايات_المتحدة لـ #مصرفي _تركي كبير بتهمة المشاركة في مخطط على مدى سنوات لانتهاك العقوبات المفروضة على #إيران هو إجراء "سياسي تماما".

واتهم المسؤول الكبير في "بنك خلق" بالتواطؤ مع #تاجر_ذهب تركي إيراني يدعى #رضا_ضراب تجري محاكمته حاليا. وقال بوزداج إن القضية تهدف لتشويه صورة تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مضيفا أنه لا يوجد دليل على اتهام تركيا أو ضراب.

ويصعد اعتقال المصرفي البالغ من العمر 47 عاما قضية تزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا. وقال #اردوغان إنه يعتقد بأن السلطات الأميركية كان لها "دوافع خفية" في محاكمة #ضراب الذي اعتقل في مارس/آذار 2016 في ميامي.

وقال #بوزداج لقناة "الخبر": "لا يوجد شيء من الناحية القانونية و #تركيا تواجه مخططا سياسيا تماما" مضيفا أنه "يهدف لتشويه الدولة والحكومة والرئيس التركي".

وهوى سهم #بنك_خلق، خامس أكبر #بنك_تركي، بنسبة 14% أمس الأربعاء بعد توجيه الاتهام إلى نائب مديره العام #محمد_هاكان_أتيلا لكنه عاود الصعود بنسبة 0.7% اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون #أنقرة اليوم حيث يجري محادثات مع إردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك.