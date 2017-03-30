ترمب لنتنياهو: هناك فرصة لصفقة سلام فورية

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، أخبره فيها أنه يريد عقد صفقة فورية لتحقيق السلام بين #الفلسطينيين و #الإسرائيليين، فيما أوفد ترمب مبعوثه الخاص لعملية #السلام إلى #القمة_العربية في #الأردن للترويج " لـ #صفقة سلام إقليمية" في #الشرق_الأوسط.

وكان هناك رسالة "حولها ترمب إلى نتنياهو بواسطة المحامي اليهودي – الأميركي، الين دارشوفيتش. وقال مصدر إسرائيلي، طلب التحفظ على اسمه، إن دارشوفيتش أبلغ نتنياهو أن ترمب يريد التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين ويعتقد أنه يمكن تحقيقها فوراً"، وفق الصحيفة.

وذكر المحامي أن ترمب اطلع على المسائل الجوهرية في #المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من بينها الحدود والترتيبات الأمنية و #القدس واللاجئين والبناء في #المستوطنات. وقال: "الرئيس الأميركي يعرف جيداً ما هي المركبات الممكنة للصفقة، وهو يعتقد أن الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، مستعد للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل. كما يعتقد ترمب أن الظروف ناضجة لصفقة كهذه".

وامتنع دارشوفيتش عن تأكيد أو نفي ما إذا حول رسالة إلى نتنياهو، قائلاً إن محادثاته مع نتنياهو خاصة، لذلك فهو يمتنع عن التطرق إليها في وسائل الإعلام. كما رفض ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي التعقيب.

وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ نحو ستة أعوام، بعد أن فشلت #الإدارة_الأميركية السابقة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حول قضايا #الحدود و #اللاجئين والقدس.

وكان ترمب قد أوفد إلى القمة العربية في الأردن، مبعوثه الخاص لعملية السلام، جيمس غرينبلات، لترويج "سعيه لتحقيق صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

والتقى غرينبلات مع وزراء خارجية #الدول_العربية، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يتوقع سفره إلى #واشنطن للقاء ترمب بعد أسبوعين.

وجاء في بيان صدر عن السفارة الأميركية في عمّان أن "غرينبلات ركز خلال محادثاته على طرق تحقيق التقدم العملي في #العملية_السلمية في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحقيق #اتفاق_شامل بين إسرائيل والفلسطينيين. وأكد أمام محاوريه أن لدى الرئيس الأميركي رغبة في تحقيق السلام بين الطرفين لكنه يؤمن بأن هذا الاتفاق ليس ممكناً، وإنما سيدوي بشكل إيجابي في أنحاء المنطقة والعالم".

كما التقى غرينبلات، الثلاثاء، بوزير الخارجية المصري، #سامح_شكري، وناقش معه العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويصل الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي، إلى واشنطن للقاء ترمب الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يناقشا محاولة تحريك مبادرة سلام إقليمية في الشرق الأوسط، تلعب فيها #مصر دوراً رئيسياً.