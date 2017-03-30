عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

تعيين الفريق عدنان الجندي مديرا للمخابرات في الأردن

المصدر: عمّان – نادر المناصير
الفريق عدنان الجندي
رابط مختصر

عيّن #العاهل_الأردني #الملك_عبدالله_الثاني الفريق #عدنان_الجندي مديرا للمخابرات الأردنية خلفا للفريق #فيصل_الشوبكي.

وأكدت مصادر مطلعة للعربية.نت أن الجندي باشر مهام عمله ابتداء من اليوم الخميس على رأس #المخابرات_الأردنية خلفا للشوبكي الذي شغل هذا المنصب منذ 2011.

وصدرت الإرادة الملكية بتعيين الفريق عدنان الجندي مديرا للمخابرات العامة خلفا للفريق الركن فيصل #الشوبكي الاثنين الماضي إلا أن العمل بها بدأ اعتبارا من اليوم الخميس.

والفريق #الجندي كان قد أحيل الى التقاعد قبل شهرين من دائرة المخابرات العامة في #الأردن إلا أنه عيّن الآن مديرا للمخابرات.

كلمات دالّة

#العاهل الأردني, #الملك عبدالله الثاني, #عدنان الجندي, #فيصل الشوبكي, #المخابرات الأردنية, #الشوبكي, #الجندي, #الأردن, #عمّان, #المخابرات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر