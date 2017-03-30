تعيين الفريق عدنان الجندي مديرا للمخابرات في الأردن

عيّن #العاهل_الأردني #الملك_عبدالله_الثاني الفريق #عدنان_الجندي مديرا للمخابرات الأردنية خلفا للفريق #فيصل_الشوبكي.

وأكدت مصادر مطلعة للعربية.نت أن الجندي باشر مهام عمله ابتداء من اليوم الخميس على رأس #المخابرات_الأردنية خلفا للشوبكي الذي شغل هذا المنصب منذ 2011.

وصدرت الإرادة الملكية بتعيين الفريق عدنان الجندي مديرا للمخابرات العامة خلفا للفريق الركن فيصل #الشوبكي الاثنين الماضي إلا أن العمل بها بدأ اعتبارا من اليوم الخميس.

والفريق #الجندي كان قد أحيل الى التقاعد قبل شهرين من دائرة المخابرات العامة في #الأردن إلا أنه عيّن الآن مديرا للمخابرات.

