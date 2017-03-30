توقيف 3 مشتبه بهم كانوا يخططون لارتكاب اعتداء بالبندقية

أعلنت #الشرطة_الإيطالية ، اليوم الخميس، توقيف 3 رجال في البندقية يتحدرون من كوسوفو للاشتباه في تخطيطهم لاعتداءات في هذه المدينة على جسر ريالتو الشهير.

وقالت الشرطة في بيان إنه بعد التحقق من "تطرف" للمشتبه بهم جمعت قوات الأمن عناصر كافية عن أنشطتهم لتوقيف 3 أشخاص واعتقال قاصر، وهم "يتحدرون جميعاً من كوسوفو".

وخلال مؤتمر صحافي، قال المدعي العام اديلكي ديبوليتو المكلف بالتحقيق إن المجموعة كانت تنوي تنفيذ اعتداء على #جسر_ريالتو الشهير في البندقية.

والشرطة التي كانت تتنصت على هؤلاء الأشخاص منذ أشهر سجلت لهم اتصالات هاتفية "أشادت" باعتداء #لندن الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص أمام مبنى البرلمان قرب جسر "ويستمنستر". وتبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء، لكن الشرطة البريطانية قالت إنها لم تجد رابطاً بين منفذه والجماعات الإرهابية.

والمشتبه بهم ويعمل اثنان منهم نادلين في مطعم في البندقية، كانوا يتدربون من خلال مشاهدة أشرطة فيديو دعائية لتنظيم " #داعش " وعلى إنتاج عبوات ناسفة.

كذلك عبر عدد منهم عن رغبته في القتال في #سوريا في صفوف #الجماعات_الإرهابية.

وشاركت وحدات نخبة في #قوات_الأمن ليلاً في اعتقال المشتبه بهم في الوسط التاريخي لمدينة #البندقية ونفذت 12 عملية مداهمة.

وأشاد وزير الداخلية ماركو مينيتي بهذه الاعتقالات في بيان مؤكداً على "نتيجة مهمة في الوقاية من #الأعمال_الارهابية ".