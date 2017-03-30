قمة مصرية أردنية فلسطينية لبحث إحياء عملية السلام

انعقدت مساء الثلاثاء #قمة_ثلاثية #مصرية #أردنية #فلسطينية ، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي ، و #الملك_عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني #محمود_عباس ، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة بالبحر الميت في الأردن.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة مصر أن اللقاء شهد تباحثاً حول اخر تطورات #القضية_الفلسطينية ، حيث تم التأكيد على دعم كل من مصر والأردن للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إنه تم التأكيد على أهمية إحياء عملية السلام بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. واستناداً إلى مبادرة السلام العربية التي ستتيح واقعاً جديداً في المنطقة يوفر الأمن لكافة شعوبها، ويسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.

وذكر يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتدعيم السلطة الفلسطينية، إضافة إلى سبل تعزيز المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف #المفاوضات بين الجانبين #الفلسطيني و #الإسرائيلي .