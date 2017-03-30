كندا.. إجراءات لمواجهة خطر اعتناق موظفي المطارات التطرف

أكدت #الحكومة_الكندية، الأربعاء، أنها اتخذت #الإجراءات اللازمة لـ #مواجهة #خطر #اعتناق موظفين في #مطارات البلاد الفكر المتطرف.

وذكر تحقيق أجرته صحيفة "مونتريال" أن أربعة على الأقل من موظفي مطار #مونتريال ممن يحملون بطاقات تخولهم دخول مناطق حساسة في المطار سحبت منهم هذه البطاقات بسبب إبدائهم تعاطفاً مع تنظيم #داعش.

من جهته، قال رئيس الوزراء، جاستن #ترودو، الأربعاء، إن " #أمن و #سلامة جميع الكنديين في المطارات وسواها يبقيان أولوية الحكومة".

وأتى تصريح ترودو رداً على دعوة أطلقتها المعارضة المحافظة إلى الحكومة "لأخذ كل الإجراءات اللازمة" لضمان الأمن وتوخي " #اليقظة إزاء خطر #الإرهاب ".

من جانبه، قال وزير النقل، #مارك_غارنو، إن "الحكومة تأخذ على كثير من محمل الجد كل المسائل المتعلقة بالسلامة" وستتخذ "الإجراءات المناسبة للحد من #المخاطر والتعامل مع كل #التهديدات المعروفة التي يمكن أن تتعرض لها شبكة #النقل ".