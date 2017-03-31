اسكتلندا تطلب رسميا من لندن إجراء استفتاء حول الاستقلال

طلبت #اسكتلندا رسمياً، اليوم الجمعة، من #بريطانيا إجراء #استفتاء عام لانفصالها عن #المملكة_المتحدة.

فقد أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورغن، أنها طلبت رسمياً من الحكومة البريطانية "إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال"، بعد يومين من بدء إجراءات #خروج_المملكة_المتحدة من #الاتحاد_الأوروبي.

وبعثت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي تؤكد أن "الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله".

وكان برلمان المقاطعة الذي يهيمن عليه استقلاليو #الحزب_الوطني_الاسكتلندي وافقوا الثلاثاء بـ69 صوتاً مقابل 59 على هذا الاستفتاء الجديد، وذلك بعد أقل من 3 سنوات على استفتاء في سبتمبر/ايلول 2014 رفض فيه 55% من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة.

وأدى تأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى إطلاق ستورغن حملة تطالب بالاستقلال، بحجة أن لندن ترغم اسكتلندا على الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم إرادتها.

وقد أيد الاسكتلنديون والأيرلنديون البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن سكان انجلترا وويلز تغلبوا عليهم وصوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.

وأظهرت آخر الاستطلاعات أن الدعم للاستقلال بين الاسكتلنديين مرتفع إلا أنه لا يصل إلى معدل الأغلبية.