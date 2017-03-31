الجيش التركي سيبقي انتشاره العسكري في شمال سوريا

أعلن #الجيش_التركي اليوم الجمعة أنه سيبقي وجوده #العسكري في شمال #سوريا رغم انتهاء عملية "درع الفرات" التي بدأها نهاية آب/أغسطس.

وقالت #القوات_المسلحة التركية في بيان إن "أنشطتنا مستمرة لحاجات حماية أمننا القومي بهدف منع قيام كيانات غير مرغوب فيها (كانتونات كردية) والسماح لإخواننا #السوريين بالعودة إلى مناطقهم وضمان استقرار وأمن المنطقة".

وأضافت أن "عملية #درع_الفرات التي بدأت في 24 آب/أغسطس بالتنسيق مع قوات التحالف انتهت بنجاح".

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء التركي #بن_علي_يلدرم انتهاء العملية المذكورة ضد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد من دون أن يوضح ما إذا كانت القوات التركية ستنسحب من #سوريا.

وفي إطار هذه العملية، تمكنت فصائل سورية معارضة تدعمها #أنقرة من استعادة مدن عدة مثل #جرابلس والراعي و #دابق و #الباب من قبضة المتطرفين.

من جهته، صرح #إبراهيم_كالين المتحدث باسم الرئيس #رجب _طيب_أردوغان الجمعة "يجب ألا يفهم أن تركيا ستظل تتجاهل الأخطار الأمنية أو أنها لن تتحرك" في سوريا.

وتدارك "على العكس، إن عملياتنا الأمنية في المنطقة ستتواصل على أعلى مستوى".

وترغب أنقرة في التعاون مع حلفائها لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة، معقل المتطرفين في سوريا، ولكن مع استبعاد مشاركة وحدات حماية الشعب الكردي التي تصنفها "إرهابية".

ولكن يبدو أن تركيا مستبعدة من التحضيرات لمعركة #الرقة مع دعوة وحدات حماية الشعب الكردي، حليفة الولايات المتحدة، إلى أداء دور رئيسي فيها.

وخلال زيارته أنقرة الخميس، تجنب وزير #الخارجية_الأميركي #ريكس_تيلرسون العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع في مسعى لعدم إثارة استياء مضيفيه الأتراك الذين ينتقدون على الدوام واشنطن لتعاونها مع المقاتلين الأكراد.