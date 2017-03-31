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تحذير أوروبي من سعي روسي مفترض لتفكيك القارة

المصدر: دبي - قناة العربية
لقاء سابق بين بوتين ولوبان في الكرملين
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اعتبر نائب رئيس #المفوضية_الأوروبية أن #روسيا تدعم #اليمين_المتطرف من أجل #تقسيم #أوروبا وإضعافها، مشيرا إلى أن استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، لمرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية، مارين #لوبان، يعكس تطلع موسكو لتقسيم أوروبا.

وحذر المسؤول الأوروبي من أن فوز لوبان بـ #الانتخابات_الفرنسية قد يشكل تحدياً للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن لوبان التقت بوتين في الكريملن في وقت سابق من الشهر الحالي، وكشفت أنه في حال انتخابها رئيسة لفرنسا، فإن أول قراراتها سيكون النظر في رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا.

من جهته، أكد بوتين للمرشحة الفرنسية أن لا نية لروسيا للتدخل في الانتخابات، مشدداً على أن موسكو تحتفظ بحق لقاء أي سياسي فرنسي ترغب في الاجتماع به.

كلمات دالّة

#المفوضية الأوروبية, #روسيا, #اليمين المتطرف, #تقسيم, #أوروبا, #بوتين, #لوبان, #الانتخابات الفرنسية

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